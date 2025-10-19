Destaca Norma Estela Pimentel trabajo a favor de las mujeres

Arlette Hernández

La diputada por el Distrito 9, Norma Estela Pimentel Méndez, presentó su Primer Informe de Actividades Legislativas, en donde destacó el trabajo realizado en favor de las mujeres y las familias poblanas.

Respaldada por mujeres que la han acompañado a lo largo de su carrera y en los recorridos por el distrito que representa, Pimentel Méndez expresó que solo en unidad se construyen los grandes cambios.

La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) informó que durante su primer año en la LXII Legislatura presentó 24 iniciativas de reforma a diversas leyes y ocho puntos de acuerdo, todos con un enfoque transversal en beneficio de las familias poblanas, además de que acudió a todas las reuniones que organizaron las siete comisiones de las que forma parte.

Mencionó que además de realizar trabajo legislativo, también recorrió su distrito con asambleas en puntos de vital importancia como Sanctorum y Almecatla, en el municipio de Cuautlancingo, y la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas de la capital poblana, donde en coordinación con los ciudadanos se llevaron a cabo faenas, jornadas de salud, talleres, rehabilitación de puentes y obras.

En el evento estuvieron presentes los presidentes municipales de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle; de Cuautlancingo, Omar Muñoz y de Puebla capital, Pepe Chedraui, quienes reconocieron el trabajo hecho por Norma Estela Pimentel no solo en el Poder Legislativo, sino también en su distrito.

También la acompañaron en su Primer Informe de Actividades las titulares de la Fiscalía General del Estado de Puebla y la Comisión de Derechos Humanos, Idamis Pastor Betancourt y Rosa Isela Sánchez Soya, respectivamente, así como la secretaria de la Mujer, Yadira Lira Navarro.

Estuvieron los diputados Esther Martínez Romano, Beatriz Manrique Guevara, María Fernanda de la Barreda Angon, Xel Arianna Hernández García, Gabriela Chumacero Rodríguez, Ana Laura Gómez Ramírez, María Soledad Amieva Zamora, Floricel González Méndez, Susana Riestra Piña, Kathya Sánchez Rodríguez, Luana Amador Vallejo, Jaime Natale Uranga, Pável Gaspar Ramírez, Jaime Alejandro Aurioles Barroeta, Oscar Mauricio Céspedes Peregrina, José Miguel Trujillo de Ita, José Luis Figueroa Cortés y Roberto Zataráin Leal.