Dupla mexicana gana bronce en Mundial Voleibol Playa Sub 21

By Redaccion2 / 19 octubre, 2025

Desde Puebla

La dupla mexicana (Carlos/Lares) derrota en el segundo set 21-14 a Polonia y da a nuestro país su primer medalla en un Mundial de Voleibol de Playa en cualquier categoría.

