47% de mexicanos se informan por noticiarios de tv o plataformas: Research Land

Staff/RG

En México, el 47% de las personas prefieren enterarse de lo que ocurre en el mundo a través de los noticiarios en televisión o plataformas, 25% indicó que mediante videos cortos y directos, 4% dijo que por medio de lectura de artículos y 2% reveló su favoritismo por los podcast o audios, así lo expone el estudio sobre Consumo de Noticias que elaboró Research Land, la agencia de investigación de mercados de Grupo UPAX.

Un dato revelador de este estudio es que 18% de los encuestados dijo que “no le interesa seguir noticias”. Este fenómeno podría estar vinculado a uno de los datos de la Asociación de Internet MX, la cual refiere que el 68% de los mexicanos se siente abrumado por la cantidad de contenido informativo al que está expuesto diariamente.

Así, la encuesta de Research Land también preguntó a las personas qué es lo que más valora de una noticia y un tercio de las personas (34%) mencionó que vaya directo al punto. Otro 23% que sea fácil de entender y amena, 22% aprecia que incluya datos y fuentes confiables y 7% que tenga una explicación completa.

“Algo importante es también saber qué cambiarían las personas para que las noticias sean más interesantes y los hallazgos son reveladores. Si bien el 31% comentó que no le cambiaría nada dado que le parece bien cómo están, el 36% aseguró que le gustaría que explique un mejor contexto, 14% pidió evitar titulares exagerados, 13% sugiere formatos breves y 2% solicita que permitan comentar”, enfatizó Pablo Levy, Director General de Research Land.

Aunque el acceso a internet y el uso de redes sociales ha crecido de forma sostenida en México, dado que, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el 97% de los internautas se conecta desde un smartphone, la televisión conserva un papel central en la formación de opinión pública. La Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales (ENCCA) edición 2024, que elabora el mismo IFT, señala que 74% de las personas ven canales de televisión abierta, de los cuales 50% prefiere sintonizar noticiarios.

Redes sociales, la inmediatez sobre la profundidad

El estudio de Research Land también indica que el 44% de los encuestados consulta Redes Sociales (RRSS) varias veces al día para informarse, lo que confirma su papel como canal de acceso rápido, aunque no necesariamente como fuente de credibilidad. El 18% respondió que no utiliza RRSS para ver noticias, mientras que el 15% dijo que únicamente una vez al día, el 14% sólo cuando ocurre algo relevante y el 10% casi nunca.

Según el Reuters Institute, Facebook es la plataforma con mayor uso para seguir noticias (52%). Le siguen YouTube (35%), WhatsApp (28%), TikTok (24%), Instagram y X (15% cada uno). No obstante, el organismo advierte que los usuarios que se informan principalmente por redes sociales tienden a tener una menor exposición a contenidos verificados y una comprensión más fragmentada de los hechos.

“El hecho de que las personas aún prefieren la televisión no solo refleja una preferencia cultural, sino también la búsqueda de certeza y confianza en medio de la saturación digital”, concluyó Pablo Levy. En un país donde los medios tradicionales conviven con una avalancha de contenido inmediato y muchas veces impreciso, el desafío no radica únicamente en adaptarse a las nuevas plataformas, sino en preservar la credibilidad como valor informativo central.