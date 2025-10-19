Los rumores pesan más que los hechos

EN LÍNEA DEPORTIVA

Pepe Hanan

En el fútbol profesional, la cuestión mediática termina por pesar de manera significativa en la toma de decisiones.

El fin de semana pasado, el equipo de la Franja por fin pudo darle una alegría a su golpeada afición después de derrotar de manera emocionante a los Xolos de Tijuana, después de un segundo tiempo de alarido al son de cuatro goles por tres.

Hernán Cristante, después de ocho encuentros al frente del equipo camotero, finalmente logró una victoria después de tres años de no lograrlo.

Sin embargo, los rumores que por todos lados rodean al equipo del Puebla siguen haciendo de las suyas. Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro del viernes pasado en el Estadio Cuauhtémoc, el mismo Hernán Cristante dejó entrever que, acabando la participación de la escuadra camotera en el actual torneo, él estaría dejando el puesto, argumentando que seguramente el equipo camotero no sufriría mejoras en el armado del plantel y que básicamente se mantendría el actual.

Cristante sabe, y sabe bien, los rumores que se manejaron durante el parón de la Fecha FIFA, donde se asegura que la directiva estuvo platicando y analizando perfiles para poder sustituirlo tanto a él como a su cuerpo técnico e incluso hasta al director deportivo.

Rumores sí, oficialmente nada, pero estos rumores terminan por tener cierta forma al saberse que una agencia española estaría rondando el entorno directivo camotero para ofrecerles tanto directores técnicos así como director deportivo, donde incluso se maneja el nombre de un tal “Queco” Huerta, quien además no goza de muy buena fama a nivel internacional, donde, de acuerdo con información de portales deportivos, se le acusa de tráfico de influencias, entre otras linduras.

Al día de hoy, a Cristante y a su cuerpo técnico ya nadie les platica lo que es el Club Puebla y todo lo que lo rodea; ya no pueden decir que lo que se dice y comenta del Puebla es mentira. Hoy todos ellos han corroborado que lo que se les advirtió se quedó corto junto a la triste realidad.

En tres semanas el torneo habrá terminado y volveremos a caer en los rumores de quién vendrá, quién se irá y todo lo que acontece cada que termina un torneo.

Por lo pronto, a la Franja le quedan cuatro encuentros en el actual torneo: tres visitas (América, Juárez y León) y solamente un partido como local frente a la Máquina del Cruz Azul. Veremos de qué es capaz este grupo para tratar de sumar lo más posible de los doce puntos restantes.

El panorama sigue siendo complicado, sobre todo por lo que ya todos sabemos del manejo al interior del club y de cómo la maldita mafia enquistada al interior continúa lacerando al equipo y a la pobre afición poblana.

Nosotros, como siempre, veremos y diremos.

Hasta la próxima.

