Alejandro Armenta, Laura Artemisa, Pepe Tomé y los ecos de una INUSUAL rueda de prensa sabatina

Afortunadamente no son usuales las ruedas de prensa los sábados, pero se realizó una antier con la confirmación de que la ex presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García, es la nueva secretaria estatal de Bienestar y después se abordaron otros temas interesantes: Aprueba Congreso licencia por tiempo indefinido de legisladora Laura Artemisa

El gobernador Alejandro Armenta Mier reiteró que, tras la salida de Javier Aquino Limón a la delegación federal de Comunicaciones y Transportes, la diputada con licencia es la idónea para el cargo, explicó que se necesita liderazgo, trabajo en equipo e identificación con la administración estatal de izquierda emanada de la 4T.

A preguntas concretas de reporteros y columnistas, descartó que Aquino Limón –no presente en el evento- haya sido cesado, solamente tuvo palabras de reconocimiento y elogio hacia su ex colaborador e, incluso, abundó que a Puebla le conviene que haya sido nombrado delegado de la SCT, debido a que es poblano y conoce la entidad: Laura Artemisa García tomó protesta en la secretaría estatal de Bienestar

Cuestionado sobre su director de Comunicación Social, Pepe Tomé Cabrera, aseveró que han trabajado juntos dos décadas y así seguirá, aunque admitió la posibilidad de movimientos en dicha dependencia, pero no por motivos laborales o personales, sino por la salud de su colaborador, a quien le reiteró cercanía y afecto.

Aunque se le insistió sobre si habría más cambios en su gabinete de cara al primer año de gestión, que se cumple el próximo 15 de diciembre, el gobernador descartó entrar en detalles, aunque es importante añadir que la llegada de Artemisa García a la administración se confirmó el 16 de este mes, pero dos días antes, el 14, el mismo ejecutivo estatal había descartado modificar su equipo de trabajo este 2025, lo que parece confirmar que a los integrantes de ejecutivo les convendría cuidar PERMANENTEMENTE sus cargos: Sin cambios en el gabinete en lo que resta del 2025: Armenta

NI MÁS LEJOS NI MÁS CERCA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLA

En otro tema, Armenta Mier detalló que se evalúan y cuantifican los daños por las inundaciones en las sierras Norte y Oriental de la entidad. Admitió que le preocupa rehacer los puentes destruidos y reiteró que la reconstrucción de dichas zonas se espera para el próximo año, que analiza el tema vía telefónica todas las noches 7 pm con la presidenta Claudia Sheinbaum y descartó que la tragedia se convierta en un pretexto para el saqueo contra las arcas estatales:Se incrementa a 18 el número de fallecidos por las fuertes lluvias: Armenta

Como era de esperarse, la nueva titular de Bienestar en la entidad fue cuestionada acerca de su futuro político y la candidatura de la 4T a la presidencia municipal de Puebla en 2027. Y, como también es lógico, eludió una respuesta concreta, con el argumento de que se enfocará en su nueva responsabilidad, que se acrecienta por la necesidad de reconstruir las zonas afectadas en las inundaciones: Aprueba Congreso licencia por tiempo indefinido de legisladora Laura Artemisa

Respecto a que como presidenta del Congreso local logró un posicionamiento socio-político, que logró visibilizarla en un eventual rol de precandidata en Puebla capital, mientras que –hasta el momento – NINGUNO de los secretarios estatales de Bienestar ha crecido lo suficiente, como para ser CANDIDATEABLE en la ciudad más importante en la entidad, se enfatizó que Laura Artemisa consiguió desempeñar un rol muy destacado como legisladora gracias al trabajo y, por ende, su reto será mantener o incrementar sus posibilidades, pero ahora como funcionaria.

Trascendió que las horas anteriores a que se conociera el nombramiento, su círculo cercano no sabía de él y se mantenía enfocado en la función legislativa, aunque Laura Artemisa asumió la nueva responsabilidad pública con agrado, principalmente por la posibilidad de participar en la reconstrucción del estado, realizar trabajo de campo, continuar y acrecentar la cercanía con sectores y organizaciones sociales.