Se incrementa a 18 el número de fallecidos por las fuertes lluvias: Armenta

Erika Méndez
El gobernador Alejandro Armenta Mier informó que se elevó a 18 la cifra de fallecidos a causa de las fuertes lluvias.
En entrevista, dijo que además hay cinco personas desaparecidas, por quienes se mantiene activo un operativo con perros guía.
Por otra parte, anunció la visita- 17 de octubre- del titular de la secretaría de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz en Tlacuilotepec y Tlaxco.
Mientras, el sábado, llegará a la entidad el titular federal de la secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, para analizar daños en las escuelas.
