Regidores de oposición abandonaron sesión de cabildo

María Tenahua
Este jueves, durante sesión ordinaria, los regidores de oposición abandonaron el Salón de Cabildo, esto comoinconformidad por el primer año de gobierno del alcalde de Puebla, José Chedraui Budib
En puntos generales, Carlos Montiel Solana, Guadalupe Arrubarrena García, Amparo Acuña, Esther Ortiz Pérez, Shirley Ponce Lunay Ovidio Celis Córdoba decidieron salir del recinto.
Minutos antes habían dado su postura como regidores de los diferentes partidos políticos por el primer informe este miércoles en el auditorio de la Reforma.
You may also like
-
Sheinbaum adelanta acuerdo entre Hacienda y refresqueras para reducir cantidad de azúcar en bebidas
-
Se eleva a 70 el número de muertos por lluvias
-
Implementa INE plan emergente para recuperar Credenciales para Votar en zonas afectadas por graves inundaciones
-
Gaby Mejía Luchaba por un mejor país y por Colima: ONMPRI
-
Mario Delgado encubre irregularidades y actos de corrupción en la Dirección General de Profesiones de la SEP