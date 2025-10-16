Regidores de oposición abandonaron sesión de cabildo

María Tenahua

Este jueves, durante sesión ordinaria, los regidores de oposición abandonaron el Salón de Cabildo, esto comoinconformidad por el primer año de gobierno del alcalde de Puebla, José Chedraui Budib

En puntos generales, Carlos Montiel Solana, Guadalupe Arrubarrena García, Amparo Acuña, Esther Ortiz Pérez, Shirley Ponce Lunay Ovidio Celis Córdoba decidieron salir del recinto.

Minutos antes habían dado su postura como regidores de los diferentes partidos políticos por el primer informe este miércoles en el auditorio de la Reforma.