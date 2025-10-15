Sin cambios en el gabinete en lo que resta del 2025: Armenta

María Huerta

Sin cambios en el gabinete en lo que resta de 2025, afirmó el gobernador Alejandro Armenta, luego de que se ha mencionado la presunta salida de Samuel Aguilar Pala, para regresar al Congreso y la de Silvia Tanús, quien se mantiene en la secretaría de Movilidad y Transporte, tras presentar a Francisco González Bonilla como encargado de despacho de la Secretaría del Deporte y Juventud, luego de que Gabriela “La Bonita” Sánchez Saavedra solicitó licencia para prepararse para la pelea que tendrá el 8 de noviembre.

Dijo que “todos los funcionarios están haciendo bien su trabajo”, luego de nombrar como encargado de despacho de la Secretaría de Deporte y Juventud a Francisco González Bonilla.

Días atrás trascendió que el secretario de Gobernación (Segob), Samuel Aguilar Pala, dejaría la dependencia para regresar como diputado local y en su lugar llegaría Silvia Tanús Osorio, actual titular de Movilidad y Transporte.