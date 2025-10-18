Laura Artemisa García tomó protesta en la secretaría estatal de Bienestar

Desde Puebla
Laura Artemisa García tomó protesta al frente de la secretaría de Bienestar estatal este sábado.
El gobernador Alejandro Armenta reiteró que el movimiento se dio tras la salida de Javier Aquino a la delegación federal de Comunicaciones y Transportes.
Agregó que valora la realización de nuevos ajustes en su gabinete.
En otro orden de ideas, Armenta Mier detalló que las inundaciones afectaron 9 puentes en 23 municipios.
Abundó que este domingo visitará Sheinbaum Puebla y que se están evaluando y cuantificando daños tras las inundaciones, que han dejado 18 muertos y 5 personas siguen desaparecidas.
No se ha levantado la contingencia y se espera que el próximo año puedan repararse los daños, abundó.
Cuestionado sobre si Pavel Gaspar sería el próximo presidente del Congreso local, Armenta Mier contestó que esta decisión es de los diputados, pero el nombramiento debe recaer en alguien de izquierda, de Morena y dicho legislador cumple con esas características.
