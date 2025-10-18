Pérdida de material didáctico y daños en computadoras, principales secuelas de las inundaciones en escuelas de Huauchinango

Supervisa titular de la SEP federal escuelas afectadas por las pasadas lluvias

Desde Puebla

*Huauchinango,Pue. -* Con el objetivo de agilizar la limpieza y rehabilitación de los planteles educativos afectados por la reciente contingencia en los municipios de Xicotepec y Huauchinango, el Secretario de Educación Pública del Gobierno de México, Mario Delgado Carrillo, acompañado de los Secretarios de Gobernación, Educación y Salud estatales, recorrió diversas escuelas en dichas localidades.

Durante su visita, el funcionario federal destacó la pronta respuesta del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, para atender de manera integral las afectaciones en los municipios, “reconozco el trabajo del mandatario poblano; en cada escuela que hemos visitado nos han hablado sobre el apoyo que ya ha otorgado, lo que me da mucho gusto, ya que esto permitirá que los planteles educativos estén rehabilitados en un corto plazo”, expresó Delgado Carrillo.

Se supervisaron las instalaciones de diversas escuelas, como el Bachillerato Manuel Ávila Camacho, la Telesecundaria Lázaro Cárdenas, en La Ceiba, así como la Primaria Indígena Cadete Vicente Suárez y la Escuela Primaria 18 de Marzo en Huauchinango.

En estos planteles, las afectaciones principales fueron provocadas por inundaciones, como la pérdida de material didáctico y daños en equipos de computación. Frente a esta situación, el Secretario de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso, señaló que todo el mobiliario perdido será reemplazado y las instalaciones de las escuelas serán rehabilitadas por distintas constructoras, con el fin de agilizar los trabajos.

En su intervención, el Secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, agradeció el apoyo brindado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al destacar la sensibilidad de la mandataria para atender la emergencia.

Explicó que, desde la semana pasada, el Gobierno de la República ha visitado los diferentes municipios afectados, lo que demuestra el trabajo conjunto entre los diversos niveles, además, aseguró que las labores de rehabilitación de las vías de comunicación, hospitales y, en este caso, escuelas, se realizarán en el corto plazo.