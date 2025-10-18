Por complicaciones en el embarazo la trasladan de Huauchinango al hospital de la Mujer 

Desde Puebla
CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Con el compromiso de garantizar atención médica oportuna y de calidad, el gobierno humanista que encabeza Alejandro Armenta, a través de la Secretaría de Salud y el IMSS-Bienestar, coordinó exitosamente el traslado de una mujer que presentó complicaciones durante su embarazo.
La paciente, de 34 años, fue movilizada durante la madrugada, del Hospital Integral de Venustiano Carranza al Hospital General de Huauchinango, y posteriormente referida vía terrestre al Hospital de la Mujer en Puebla para recibir atención médica especializada de tercer nivel.
Durante la valoración médica, se identificaron signos de alarma como dolor persistente, hinchazón en las piernas, dolor de cabeza y presión arterial elevada, compatibles con un cuadro de preeclampsia.
Gracias a la intervención oportuna del personal médico y de urgencias, se realizó su estabilización y monitoreo constante, además de iniciar el tratamiento necesario para garantizar su seguridad y la de su bebé.
