“Fue algo trágico”, relata habitante de Tlacuilotepec tras las fuertes lluvias 

Erika Méndez

“Fue algo trágico, hoy sepultamos a uno de mis primos que fue arrastrado por el río”,relató una habitante de Tlacuilotepec las pérdidas por las intensas lluvias.

Quetzalli Cruz indicó que su familiar intentó cruzar para reunirse con sus seres queridos; sin embargo, la fuerza del agua lo arrastró y dejó sin vida.

Señaló que las fuertes precipitaciones fueron una sorpresa, debido que nunca habían vivido una situación similar, que hiciera que cientos de familias perdieran su patrimonio.