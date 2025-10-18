La FGE detuvo a dos abuelos acusados de desaparición forzada contra sus presuntas nietas

Erika Méndez
La Fiscalía General del Estado (FGE) aprehendió a José Francisco Héctor N y a Blanca Patricia N por el presunto delito de desaparición forzada contra de sus nietas, a quienes supuestamente mantuvieron retenidas, pese a un mandato judicial.
La madrugada de este sábado, en inmediaciones del Cereso San Miguel, debido a que ambos se encontraban recluidos, pero habían obtenido su libertad por un cambio de medida cautelar.
Al exterior del penal, ya se encontraban agentes de la fiscalía quienes los volvieron a detener con una nueva vinculación a proceso.
Es preciso destacar que el padre de las menores también está privado de su libertad, acusado de violencia familiar.
