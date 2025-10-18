Carambola deja dos lesionados en la autopista México – Puebla

Erika Méndez
Dos personas lesionadas dejó carambola en la autopista México -Puebla la mañana de este sábado.
En total, hubo tres unidades involucradas, incluso una pipa de combustible que provocó el percance.
Debido a que impactó a un auto compacto, que a su vez chocó con van de transporte de personal.
El vehículo que quedó en medio dejó a dos personas prensadas, incluyendo a mujer embarazada y personal de rescate urbano intervino para sacar a los tripulantes.
You may also like
-
Gobernador Armenta se reúne con damnificados de Tlacuilotepec
-
Grupo Cañaveral de Humberto Pabón y Dr. Shenka presentan nueva versión de “No te voy a perdonar”
-
Osteoporosis: La enfermedad silenciosa que causa 70 fracturas por minuto en el mundo
-
La película “A pesar de ti” se estrena en las salas de cine a nivel nacional el jueves 23 de octubre
-
Sheinbaum visita por primera vez Álamo, Veracruz tras tragedia por lluvias; continúa recorrido por zonas afectadas