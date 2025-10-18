Carambola deja dos lesionados en la autopista México – Puebla

Erika Méndez

Dos personas lesionadas dejó carambola en la autopista México -Puebla la mañana de este sábado.

En total, hubo tres unidades involucradas, incluso una pipa de combustible que provocó el percance.

Debido a que impactó a un auto compacto, que a su vez chocó con van de transporte de personal.

El vehículo que quedó en medio dejó a dos personas prensadas, incluyendo a mujer embarazada y personal de rescate urbano intervino para sacar a los tripulantes.