Charles Edmund Cullen es un asesino en serie estadounidense que asesinó al menos a 29 pacientes durante el curso de su carrera durante 16 años como enfermero en Nueva Jersey. Desde el Terror Desde el Terror: Charles Cullen, el angel de la muerte By Redaccion1 / 18 octubre, 2025 Charles Edmund Cullen es un asesino en serie estadounidense que asesinó al menos a 29 pacientes durante el curso de su carrera durante 16 años como enfermero en Nueva Jersey. Mente Humana You may also like Desde el terror: Hans Schmidt By Redaccion1 / 11 octubre, 2025 Desde el Terror: Rodrigo Borgia, un papa sin escrúpulos By Redaccion1 / 27 septiembre, 2025 Desde el Terror: Gregorio Cardenas, El estrangulador de Tacuba By Redaccion1 / 20 septiembre, 2025 Desde el Terror: Donato Bilancia, 7 Meses 17 Muertes By Redaccion1 / 30 agosto, 2025 Desde el Terror: Gary Ray Bowels, el asesino de homosexuales By Redaccion1 / 23 agosto, 2025 Navegación de entradas Por complicaciones en el embarazo la trasladan de Huauchinango al hospital de la Mujer