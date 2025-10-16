Murió al caer sobre la banqueta en Teziutlán

Desde Puebla
Un hombre perdió la vida luego de caer y golpearse la cabeza en Teziutlán.
En la junta auxiliar San Diego.
El occiso fue identificado como Dionisio Salvador “N”, de 57, con domicilio en carretera principal J. R. Gavilán, de la junta auxiliar de San Diego.
