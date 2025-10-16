Motociclista muerto tras chocar contra autobús en Libres

Desde Puebla

Un motociclista murió al chocar contra autobús de la línea Via en Libres.

Sobre la carretera federal 129 Amozoc – Nautla, tramo El Carmen – Zaragoza, a la altura del lugar conocido como Rancho San Roque.

El hoy occiso fue identificado por sus familiares como César Hernández “N”, con domicilio en Libres.