Motociclista muerto tras chocar contra autobús en Libres

Desde Puebla
Un motociclista murió al chocar contra autobús de la línea Via en Libres.
Sobre la carretera federal 129 Amozoc – Nautla, tramo El Carmen – Zaragoza, a la altura del lugar conocido como Rancho San Roque.
El hoy occiso fue identificado por sus familiares como César Hernández “N”, con domicilio en Libres.
