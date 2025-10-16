Continúa búsqueda del menor Liam; 7 días desaparecido

Abelardo Domínguez
En coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas, la Guardia Nacional y Radio Brigada de Ayuda, así como con Protección Civil y bomberos, junto a familiares y ciudadanos voluntarios se ha intensificado la localización del menor Liam Tadeo en la colonia Piedras Pintadas.
Los equipos han recorrido amplias zonas que abarcan desde la parte baja de la localidad de Cuacuila hasta la colonia Jorge Obispo, enfrentan terrenos de difícil acceso con la creciente del río y condiciones del terreno.
You may also like
-
Motociclista muerto tras chocar contra autobús en Libres
-
Murió al caer sobre la banqueta en Teziutlán
-
Alimentación: esencial para el balance hormonal femenino
-
Falleció al caer de una casa en la colonia Constitución Mexicana
-
Encuentran muertto en Tlacuilotepec al menor Ray Hernández Carballo luego de tres días de búsqueda