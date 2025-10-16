Continúa búsqueda del menor Liam; 7 días desaparecido

Abelardo Domínguez

En coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas, la Guardia Nacional y Radio Brigada de Ayuda, así como con Protección Civil y bomberos, junto a familiares y ciudadanos voluntarios se ha intensificado la localización del menor Liam Tadeo en la colonia Piedras Pintadas.

Los equipos han recorrido amplias zonas que abarcan desde la parte baja de la localidad de Cuacuila hasta la colonia Jorge Obispo, enfrentan terrenos de difícil acceso con la creciente del río y condiciones del terreno.