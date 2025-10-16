En Atlixco se genera el bienestar comunitario y con seguridad: Ariadna Ayala

Desde Puebla

Durante su primer año de gestión, Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, consolidó un modelo de desarrollo sustentado en el arraigo, las tradiciones y la justicia social, fortaleciendo la economía local, el turismo y la cultura del municipio.

A través de la Secretaría de Economía, Ariadna Ayala respaldó al sector agropecuario con la rehabilitación de más de 500 mil metros cuadrados de tierra para siembra, la entrega de 16 sementales ovinos y la capacitación de 690 productores de 17 comunidades. En coordinación con el Gobierno del Estado, impulsó el programa Campo Limpio, recolectando una tonelada de envases de agroquímicos para proteger el medio ambiente.

Gracias a su visión de desarrollo integral, la Incubadora Municipal de Negocios benefició a 850 emprendedores mediante 14 acciones de fortalecimiento empresarial y subsidios del 90 % para el registro de 86 marcas locales. Además, se realizaron dos ferias de empleo, donde 189 jefas y jefes de familia obtuvieron un trabajo formal, promoviendo también la inclusión laboral de personas con discapacidad a través de su vinculación con el sector privado.

En materia turística, Atlixco reafirmó su liderazgo como destino de clase nacional, recibiendo más de dos millones de visitantes y generando una derrama económica superior a 855 millones de pesos. Entre los principales atractivos destacan el Festival Internacional Valle de Catrinas, con 623 mil visitantes y 240 millones de pesos en derrama; la Villa Iluminada, con 1.2 millones de visitantes y 486 millones de pesos; y el Huey Atlixcáyotl, en su 60 aniversario, con 45 mil asistentes y más de 16 millones de pesos.

Con estos resultados, Ariadna Ayala reafirma su compromiso con un desarrollo económico, cultural e incluyente que proyecta a Atlixco como ejemplo de identidad, creatividad y bienestar social.