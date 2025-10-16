Laura Artemisa García, nueva secretaria de Bienestar

Javier Aquino deja la secretaría estatal de Bienestar

Erika Méndez

Javier Aquino Limón dejó la secretaría de Bienestar de Puebla, para incorporarse al gobierno federal como delegado de la secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El gobierno del estado informó que el cargo será asumido por Laura Artemisa, quien se desempeñaba como presidenta del Congreso del Estado.

El mandatario estatal, Alejandro Armenta, le deseó éxito a Aquino Limón en su nueva encomienda, al reconocerlo como un hombre que ha trabajado y formado solo su trayectoria política.