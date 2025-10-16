Video: ONGS donarán mastografías

María Huerta

A fin de prevenir de padecimientos a mujeres de 40 años en adelante, Coca Sevilla Castillo, presidenta del Club Rotario Líderes de Puebla, en conjunto con el titular de Cáritas Puebla, José Refugio Gomez Alonso, regalarán 250 mastografías a población de escasos recursos.

Durante conferencia de prensa, señalaron que lo único que tienen que hacer es comunicarse a los números de Cáritas Puebla.

Cabe destacar que en México la tercera causa de muerte en mujeres en el cáncer de mama.