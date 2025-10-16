Video: ONGS donarán mastografías

María Huerta
A fin de prevenir de padecimientos a mujeres de 40 años en adelante, Coca Sevilla Castillo, presidenta del Club Rotario Líderes de Puebla, en conjunto con el titular de Cáritas Puebla, José Refugio Gomez Alonso, regalarán 250 mastografías a población de escasos recursos.
Durante conferencia de prensa, señalaron que lo único que tienen que hacer es comunicarse a los números de Cáritas Puebla.
Cabe destacar que en México la tercera causa de muerte en mujeres en el cáncer de mama.
You may also like
-
En Puebla, 176 escuelas afectadas por deslaves e inundaciones: SEP
-
Por derrumbe, clausuran carretera El Estanco- Cañadas de Nanchititla, en Luvianos
-
Localiza Comisión de Búsqueda a 3 personas más en la Sierra Norte
-
Más de US$75,000 millones en criptoactivos ilícitos están al alcance de la ley
-
México pierde empresas y genera menos empleo