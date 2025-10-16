Final Mundial sub 20: Día y horario para ver Argentina Vs Marruecos

ADRENALINA

Argentina y Marruecos protagonizarán la Final del Mundial sub 20 este domingo 19 de octubre; conoce todos los detalles de este enfrentamiento

Será este domingo 19 de octubre cuando Argentina y Marruecos definan al nuevo campeón del Mundial sub 20, torneo que la ‘Albiceleste’ ya conquistó en seis ocasiones, mientras que los ‘Leones del Atlas’ intentarán bordar su primera estrella en la categoría.

La historia le favorece a la escuadra sudamericana en la categoría, ya que suman un total de 6 coronas (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), sin embargo, el conjunto africano busca seguir poniendo el nombre de su país por todo lo alto del futbol mundial.

Estos son todos los detalles para la Final del Mundial sub 20, 2025 disputado en Chile.

Día: domingo 19 de octubre, 2025.

Horario: 17:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Estadio y capacidad: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos / 48,665 espectadores.

Canal de TV Abierta: En exclusiva por Canal 9.

Canal por TV de paga: TUDN.

Alternativas por streaming: Vix y Vix Premium.

SU CAMINO HASTA LA FINAL

Argentina suma 6 victorias y paso perfecto durante el Mundial sub 20, donde suma un total de 15 goles anotados y solamente 2 recibidos, además de que en sus últimos cuatro compromisos la ‘Albiceleste’ no encaja un solo tanto en su arco.

Jornada 1: Argentina 3-1 Cuba.

Jornada 2: Argentina 4-1 Australia.

Jornada 3: Argentina 1-0 Italia.

Octavos de Final: Argentina 4-0 Nigeria.

Cuartos de Final: Argentina 2-0 México.

Semifinal: Argentina 1-0 Colombia.

Por su parte, Marruecos solamente presume una derrota en el certamen donde lucía como víctima en la Fase de Grupos luego de compartir sector con Brasil, España y México, único país que logró imponerse al ‘caballo negro’ de la competencia, mismo que busca su primer título mundial de la categoría.

Jornada 1: Marruecos 2-0 España.

Jornada 2: Marruecos 2-1 Brasil.

Jornada 3: Marruecos 0-1 México.

Octavos de Final: Marruecos 2-1 Corea del Sur.

Cuartos de Final: Marruecos 3-1 Estados Unidos.

Semifinal: Marruecos 1(5)-(4) Francia.