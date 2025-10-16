Trump confirma que autorizó a la CIA a operar en Venezuela

REUTERS

– El presidente Donald Trump confirmó el miércoles los reportes de que autorizó a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, lo que supone una fuerte escalada en los esfuerzos de Estados Unidos por presionar al Gobierno de Nicolás Maduro.

The New York Times informó por primera vez de la directiva clasificada, citando a funcionarios estadounidenses familiarizados con la decisión.

Venezuela rechazó las declaraciones “belicistas y extravagantes” de Trump.

En un comunicado, Venezuela agregó que las maniobras de Estados Unidos buscan legitimizar una operación de “cambio de régimen” con el final de “apropiarse de los recursos petroleros venezolanos”.

“Mañana nuestra Misión Permanente ante la ONU elevará esta denuncia ante el Consejo de Seguridad y el Secretario General, exigiendo rendición de cuentas al gobierno de los Estados Unidos”, agregó el gobierno en su nota divulgada por el canciller Yván Gil en su cuenta de Telegram.

Trump dijo que autorizó la acción por dos razones principales.

En primer lugar, dijo que Venezuela ha estado liberando un gran número de presos, incluidos individuos de centros de salud mental, que llegan a Estados Unidos, aunque no especificó por cuál frontera llegaban.

La segunda razón, dijo, era la gran cantidad de drogas que entraban en Estados Unidos desde Venezuela, gran parte de ellas traficadas por mar.

“Creo que Venezuela está sintiendo la presión…”, añadió Trump, pero no quiso responder cuando se le preguntó si la CIA tiene autoridad para ejecutar a Maduro.

Trump ha ordenado un gran aumento de tropas estadounidenses en el sur del Caribe, que han llevado a cabo al menos cinco ataques contra lanchas que la administración estadounidense ha descrito como involucrados en el tráfico de drogas, sin proporcionar pruebas.