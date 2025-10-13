Por Carlos Javier Jarquín

La era digital ha revolucionado la forma en que nos conectamos con el arte, extendiendo su alcance a escala global y permitiendo a los artistas llegar a audiencias internacionales como nunca antes. Este fenómeno abre un mundo de posibilidades para creadores de todas las disciplinas, transformando la experiencia artística en una celebración multicultural y accesible desde cualquier rincón del planeta.

En este contexto surge el PANORAMA INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL 2025, un evento digital de gran relevancia con sede central en la India, Grecia e Italia y representaciones en distintos países y diversas regiones del mundo. Este festival reúne a escritores, poetas, bailarines, artistas plásticos, cantantes y actores, ofreciendo un espacio único para el intercambio artístico y cultural.

La profesora, poeta y directora del festival, Irene Doura-Kavadia, nos invita a formar parte de esta iniciativa cuyo tema central es “Jalam: La Gota de la Vida”, inspirado en el elemento clásico del agua. Según Irene, “El Panorama International Arts Festival 2025 es una celebración global donde artistas de todos los rincones del mundo comparten su visión, pasión y legado. Aquí, el arte se convierte en la voz de la humanidad, un llamado a la unidad y una fuerza poderosa de transformación.”

El lema que guía este encuentro es: “Deja que tu nombre brille en el escenario global”. El fundador y presidente de la Writers Capital International Foundation profesor Preeth Nambiar afirma que “tu arte nunca estuvo destinado a permanecer confinado: nació para viajar, para resonar, para inspirar. En este festival, tu creatividad encuentra su legítimo lugar entre las voces más brillantes del mundo. Aquí, las fronteras se disuelven, las culturas se unen y cada obra maestra encuentra su público eterno.”

El festival ofrece múltiples beneficios para quienes decidan sumarse a esta experiencia única:

Participar en un evento artístico que busca un récord mundial.

Conectar con artistas y profesionales de reconocido prestigio internacional.

Crear un legado duradero dentro de la comunidad artística global.

Contribuir al cambio social desde el arte y temáticas significativas.

BExhibir obras en plataformas internacionales y redes sociales.

Mejorar la visibilidad en línea con contenido optimizado para SEO.

Alcanzar una exposición internacional y atraer a un público amplio.

Enriquecer el portafolio artístico con reconocimiento global.

Competir por premios que celebran la excelencia artística.

Irene, enfatiza que “Cada artista no es solo un participante, sino un portador de la cultura y la humanidad”. El festival sigue una dinámica organizada que garantiza visibilidad y reconocimiento a cada delegado:

Presentación oficial y carteles de bienvenida.

Publicación de biografías detalladas y artículos en Writers Edition.

Exhibición de carteles con las obras de los participantes.

Compartir videos con presentaciones artísticas (cuando se reciben).

Introducción en el Quill Compendium con perfiles destacados.

Apreciación crítica de las obras presentadas.

Entrega de Certificados de Excelencia a todos los delegados.

Anuncio de los prestigiosos Panorama International Arts Awards.

Este proceso asegura que todo artista tenga su momento estelar dentro del evento.

Invitamos cordialmente a artistas de todas las disciplinas mencionadas, así como a escritores, poetas y creadores en general, a sumarse a este gran encuentro artístico global. Si conocen a alguien interesado, no duden en recomendar este festival y contactarse a través del correo wcifcentral@gmail.com.

Writers Capital Foundation & Panorama International Arts & Literature Festival. Descubre el universo artístico y humanístico del Writers Capital Foundation y del Panorama International Arts & Literature Festival, donde la palabra, la creatividad y la cultura se unen para construir puentes de entendimiento entre los pueblos del mundo.

Será un honor compartir y celebrar juntos en este hermoso festival internacional virtual.