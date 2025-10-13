SEP instalará mesa de diálogo entre alumnos y autoridades del Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

Staff/RG

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla informa que, el próximo lunes 13 de octubre, se instalará una mesa de diálogo entre: alumnos, padres de familia del Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan, la directora general, Dulce María Reyes Quiroz y personal de la Secretaría de Gobernación, a fin de dialogar nuevamente y lograr acuerdos, para restablecer el servicio educativo presencial.

En un trato cordial, respetuoso y garante del derecho a la educación, la dependencia reitera el compromiso de escuchar las solicitudes de las y los alumnos de esa casa de estudios.

El Gobierno del Estado a través de la SEP, refrenda su interés de mantener comunicación permanente para dar solución a las peticiones.