SEP instalará mesa de diálogo entre alumnos y autoridades del Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla informa que, el próximo lunes 13 de octubre, se instalará una mesa de diálogo entre: alumnos, padres de familia del Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan, la directora general, Dulce María Reyes Quiroz y personal de la Secretaría de Gobernación, a fin de dialogar nuevamente y lograr acuerdos, para restablecer el servicio educativo presencial.
En un trato cordial, respetuoso y garante del derecho a la educación, la dependencia reitera el compromiso de escuchar las solicitudes de las y los alumnos de esa casa de estudios.
El Gobierno del Estado a través de la SEP, refrenda su interés de mantener comunicación permanente para dar solución a las peticiones.
