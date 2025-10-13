“Así son las cosas” es el nuevo sencillo de la multipremiada artista mexicana Majo Aguilar

Por Mino D’Blanc

“Así son las cosas” es el nuevo sencillo de Majo Aguilar, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Esta canción es para todas y todos los que han sentido la emoción del amor desarrollarse de forma natural, capturando el delicado equilibrio entre el coqueteo juguetón y la conexión innegable. De hecho, captura la chispa natural del romance, convirtiendo miradas juguetonas y sentimientos no expresados en un nuevo lanzamiento dedicado precisamente al sentimiento más hermoso que es el amor. Es un tema audaz y tierno en el que la artista mexicana recuerda la esencia de un amor inesperado que no siempre llega con un plan, sino que simplemente sucede.

En “Así son las cosas”, Majo Aguilar pinta una vivida imagen del romance, desde pequeñas miradas y sonrisas compartidas hasta momentos de risas y conversaciones sinceras. La canción refleja el emocionante viaje del enamoramiento, donde las emociones y las acciones hablan màs que las palabras, pasando de miradas provocativas a confesiones sinceras.

A través del título y letra, la canción celebra la honestidad y la apertura emocional de una conexión espontánea. Musicalmente, el tema muestra la fusión característica de Majo Aguilar que es la fusión del mariachi con un toque de balada moderna, combinando el rico rasgueo del guitarrón con melodías de trompeta para crear una energía vibrante y alegre. En cada nota y letra, la intérprete captura la magia del amor, reafirmando su posición como una de las voces líderes de la música mexicana.

Tras haber lanzado junto a su abuelo, su conmovedora interpretación del icónico tema “Veracruz”, autoría del maestro Agustín Lara, Majo Aguilar demuestra la capacidad que tiene para honrar su legado familiar y artístico, así como la tradición mexicana, aportando su propia voz e interpretación a clásicos entrañables. Basándose en su álbum “Mariachi Mío” el cual ha sido muy aclamado por el público y por la prensa especializada, fusiona precisamente el sonido y estilo inconfundible del mariachi clásico con elementos contemporáneos, incluyendo texturas de tumbado, ofreciendo versiones frescas y vanguardistas de estilos atemporales.

-Datos relevantes de Majo Aguilar en lo que va de este año 2025:

1.- Tiene más de 436 millones de streams globales.

2.- Premios Heat 2025 en la categoría “Mejor Canción para Videojuegos, Serie o Películas” por “Cuéntame” que interpreta con Alex Fernández y que es el tema de la exitosa telenovela “Me atrevo a amarte” producida por Salvador Mejía para TelevisaUnivisión.

3.- Recientemente ganó en los Premios Juventud 2025 por su colaboración con Alex Fernández en la canción antes mencionada.

4.- En la 27ª Edición Anual de Premios Lo Nuestro fue la ganadora en la categoría “Artista Femenina del Año en la Música Mexicana”.

Con “Así son las cosas”, su nuevo sencillo, Majo Aguilar continúa abrazando su linaje mientras forja su propio camino artístico, honrando el legado de la música mexicana con autenticidad y emoción.