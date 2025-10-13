David Guetta reúne a Teddy Swims y a Tones And I en “Gone, Gone, Gone”, su nuevo sencillo

Una extraordinaria fusión de talentos y un hecho histórico en la industria de la música.

El famoso internacionalmente artista francés obtuvo nuevamente por DJMag el reconocimiento al “DJ No. 1 del Mundo”.

Por Mino D’Blanc

“Gone, Gone, Gone” es el sencillo con el que David Guetta, Teddy Swims y Tones And I fusionaron su talento y que ya se encuentra disponible a través de Warner Records.

Este tema es un elevado tributo de soul-pop a la poderosa atracción del amor tóxico, impulsado por los ritmos innegables de la pista de baile y la energía del góspel acompañado de aplausos.

Esta colaboración más que exitosa desde su concepción, comienza en clave de house y una atmósfera brumosa antes de explorar en un alboroto de tambores arrastrados, saxos dorados y cuerdas abrasadores.

El artista multiplatino Teddy Swims establece el tono con su inconfundible y dinámica voz cuando interpreta

“We were fire, imposibble to tame /

(“Éramos fuego, imposible de domar) /

Like oil in the ocean, no way to put out the flame”.

(como aceite en el océano, no había forma de apagar la llama”).

Mientras la artista que ha roto récords Tones And I empareja su intensidad emocional entonando a toda fuerza su parte de la historia:

“Hada good bad lovin in my heart /

(“Tuve un buen mal amor en mi corazón) /

And now I need a sequel to the movie that we made”.

(Y ahora necesito una secuela de la película que creamos).

A medida que se incrementan las voces, se elevan el coro masivo:

“I only want you when you’re gone, gone, gone /

(Sólo te quiero cuando te has ido, marchado, desaparecido) /

I love your game, drive me insane”.

(Amo tu juego, me vuelve loca”).

Combinando su energía característica con un toque más conmovedor, David Guetta quien es un ícono de la música electrónica a nivel mundial e historia, creador de éxitos y ganador del Grammy, discernió; “hubo un poco de magia en eso, cuando la colaboración con el Tones y Teddy formó forma y no pudo sentirse más feliz ya que ambos tienen las voces más increíbles y conmovedoras del planeta hoy en día”.

“Gone, Gone, Gone” es el éxito más reciente en un año ininterrumpido para David Guetta, quien acaba de ser coronado “El DJ No. 1 del Mundo” por DJ Mag, que hay que resaltar que es un honor que ya ha obtenido cinco veces. Además, acaba de finalizar cuatro meses en las residencias de Ibiza, incluyendo su legendaria serie “F*** Me I’m Famous!” en Ushuai todos los lunes y su ambicioso nuevo show “Galactic Circus” en UNVRS los viernes.

Actualmente tiene programadas una serie de fechas como artista principal en festivales y también está llevando su sorprendente montaje de escenario para Monolith ante impacientes y leales audiencias.

Cabe mencionar que con las primeras dos fechas anunciadas de su “Ultimate Monolith Show 2026” en el Stade de France en París, logró soldout casi de inmediato, vendiento 240,000 entradas, de modo que agregó una tercera noche el 11 de junio con su invitado especial Armin Van Buuren.

Además este año lanzó innumerables colaboraciones, remixes éxitos originales. Continuando una histórica sociedad creativa se reunió con Sia -quien ha estado 9 veces nominada al Grammy- en el sencillo “Beautiful People”, que ascendió al lugar número 1 en el chart de radios de música Dance/Mix Show de Billboard, valiéndole su décimo octavo sencillo en estar en la cima de Dance Radio.

Por su parte, Teddy Swims Lanzó recientemente su emocionalmente impactante y muy resonante álbum “I’ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition)” con sencillos como “God Went Crazy” y “All gas, no brakes” junto a BigXthaPlug, además de éxitos conocidos como “Bad Dreams”, “Guilty”, “Are You Even Real” con Givéon, “The Door” y “Lose Control”. Este último obtuvo 6 certificaciones de Platino con alrededor de 4,000 millones de reproducciones mundiales y ostenta el récor de la mayor permanencia en el Hot 100 de Billboard en toda su historia. “Lose Control” está ahora en el lugar número 9, tras 110 semanas en la lista y contando. Teddy Swims realizó su gira internacional más importante con todas las localidades vendidas durante la mayor parte de lo que va de este año 2025.

Tones And I después del lanzamiento en el año 2024 de su esperado álbum “Beatifully Ordinary”, coproducido y con casi todas las canciones compuestas por ella misma. Este álbum captura la evolución artística y crecimiento personal que ha tenido desde que explotara en la escena musical, transformándose de una cantante callejera de la idílica península Mornington de Australia en una fuerza pop internacional que rompió récords, obtuvo múltiples galardones, agotó giras y superó los 12,000 millones de reproducciones. Su primer éxito “Dance Monkey” es el más reproducido en Shazam y figura en el Top 10 de las canciones más reproducidas de todos los tiempos en Spotify.

“Gone, Gone, Gone” es muy importante para los tres artistas que son estrellas de la música a nivel mundial, ya que es su primer trabajo juntos y con el que David Guetta presenta un testimonio de su increíble influencia, gusto y reputación, siendo uno de los grandes de nuestro tiempo.

Para conocer todas las fechas confirmadas de la gira de David Guetta consultar el siguiente link: https://davidguetta.com/sdf2026/