EL CONFESIONARIO

Ray Zubiri

El fenómeno viral del terror “Good Boy: Confía en su instinto» llega a México el próximo 23 de octubre, distribuido por Zima Entertainment, tras su exitoso paso por el festival SXSW Film & TV 2025 y nosotros tenemos la premier en exclusiva para usted ¡Respetable lector!

Una historia escalofriante narrada desde los ojos de un perro, donde Indy deberá enfrentar fuerzas sobrenaturales para proteger a su dueño en una casa embrujada.

Tras su estreno mundial en el festival SXSW Film & TV 2025, donde conquistó a crítica y público, la película fue adquirida por Independent Film Company (IFC) y Shudder, el servicio de streaming especializado en horror de AMC Networks. Desde entonces, la pregunta que se repite sin cesar en internet —“¿muere el perro en Good Boy?”— se ha disparado un 2000% en búsquedas, confirmando su estatus de culto incluso antes de su lanzamiento.

UNA CASA EMBRUJADA, UN DUEÑO EN PELIGRO Y UN PERRO QUE LO VE TODO

La historia sigue a Indy, un perro que, junto a su dueño Todd, se muda a una antigua casa familiar en el campo. Desde el primer día, Indy percibe lo que nadie más puede: presencias invisibles, advertencias de un espíritu canino y los rastros de una tragedia ocurrida tiempo atrás. Cuando una fuerza oscura amenaza con arrastrar a Todd al más allá, Indy deberá enfrentarse a lo desconocido para protegerlo.

Con las actuaciones de Arielle Friedman, Anya Krawchech y Stuart Rudin, y la dirección del debutante Ben Leonberg —quien también coescribió el guion junto a Alex Cannon—, Good Boy se rodó a lo largo de 400 días en tres años, donde la cámara se convierte en los propios ojos del perro.

LA CRÍTICA YA SE RINDIÓ ANTE GOOD BOY

IndieWire: “Una de las mejores películas de terror en lo que va del año” y “el perro es uno de los actores más emotivos, independientemente de su especie”.

Collider: “Verdaderamente inquietante”.

The Austin Chronicle: “Refrescante y entretenida”.

Screen Zealots: “Escalofriante… extraña y sorpresivamente conmovedora”.

Indy, el protagonista canino, incluso recibió un reconocimiento especial en SXSW: el primer premio “Howl of Fame” (Aullido de la Fama), creado para honrar su capacidad de transmitir suspenso y emociones intensas en pantalla.

UNA NUEVA VISIÓN DEL CINE DE ANIMALES

Ben Leonberg subraya: “Esto no es Air Bud ni Lassie. No hay voces humanas ni trucos. Solo instinto, sensación y razonamiento simple. Queríamos que Indy se comportara de la forma más real posible dentro de un relato sobrenatural”.

Con su mezcla de terror atmosférico, una narrativa desde la mirada del perro y una ternura perturbadora, Good Boy: Confía en su Instinto promete redefinir la forma en que el público experimenta las historias de casas embrujadas.

El próximo 23 de octubre, justo en la antesala de Halloween, México será testigo de este inquietante relato donde lo único más fuerte que el miedo es la lealtad inquebrantable de un perro.

GANA BOLETOS PARA GOOD BOY: CONFÍA EN SU INSTINTO

CATRINIA: UNA EXPERIENCIA ÚNICA QUE ILUMINA LA TRADICIÓN DEL DÍA DE MUERTOS

Catrinia es un desfile único que celebra el Día de Muertos con arte, color y emoción. Más que un espectáculo, es un viaje mágico entre la vida y la memoria, con catrinas, alebrijes, música y sabores que encienden el alma. Vive una experiencia inolvidable donde la tradición se convierte en fantasía y el corazón mexicano brilla como nunca gracias a Blachere Iluminación.

Este espectáculo tendrá una temporada hasta el 2 de noviembre y tendrá como sede el Centro de Convenciones de Atlixco, integrándose como parte del recorrido del ya tradicional Valle de Catrinas.

Entre las actividades destacadas de Catrinia, los asistentes podrán disfrutar de:

• Gran desfile de catrinas y alebrijes, acompañado de música y color.

• Área gastronómica, con la riqueza de la cocina típica poblana y mexicana.

• Túnel Mictlán, un espacio giratorio donde luces, sonido y tradición envuelven a los visitantes en una experiencia sensorial inolvidable.

• Área de luces y figuras gigantes, que transportan a los asistentes a la magia del Día de Muertos a través de instalaciones monumentales.

Más información en redes oficiales www.catrinia.com @catriniamx y boletos en Ticketmaster.

