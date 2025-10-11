Grandes maestros de la artesanía se reunirán en el primer Festival de Artesanía y Cultura Textil de Tlaxcala, este 17 y 18 de octubre

Staff/RG

El evento tendrá por sede la Universidad San Clemente, en Acuitlapilco, y contará con pasarelas, expo venta y mesas de diálogo abiertas a todo el público de forma gratuita.

Participan artesanos de reconocimiento de talla internacional que han formado parte de proyectos con Dior y en grandes ferias como la International Folk Art Market.

La UATx, UTT y CESI son las universidades invitadas a esta celebración con el trabajo de diseño de sus alumnos.

La ciudad de Tlaxcala se convertirá en capital del arte y la artesanía textil con un festival que reunirá a grandes artesanos de renombre nacional e internacional en la sede de la Universidad San Clemente, en la localidad de Acuitlapilco, los próximos 17 y 18 de octubre.

La primera edición del Festival de Artesanía y Cultura Textil de Tlaxcala contempla diversas actividades gratuitas como pasarelas, conferencias, exposiciones artísticas, mesas de diálogo y expo venta de piezas elaboradas tanto por talentosos creadores del estado, así como de Morelos, Puebla, Estado de México y Ciudad de México, por lo que es una oportunidad única para adquirir artesanía de gran calidad.

El evento es coordinado por el director de la Universidad San Clemente José Manuel Juárez Montes y el artesano contlense y director del Taller Netzahualcoyotl, Ignacio Netzahualcoyotl Nava, quien explicó que uno de los principales objetivos de este festival es que los asistentes conozcan la belleza de los textiles que aún se producen en el estado y que forman parte del legado cultural que distingue a Tlaxcala.

“Tlaxcala está en el foco de la artesanía a nivel nacional e incluso internacional, y lo que buscamos con el festival es que los tlaxcaltecas conozcan su patrimonio. El programa de actividades está pensado para el reconocimiento de las artesanías textiles de nuestro estado en todos los ámbitos”, apuntó Ignacio Netzahualcoyotl.

Asimismo, el director de la Universidad San Clemente, José Manuel Juárez dijo que este evento representa el primer paso en la formación de artistas del ámbito textil, comprometidos con el desarrollo cultural y comunitario.

“Con este festival, la Universidad San Clemente responde a un interés genuino por enraizar su quehacer en los valores más profundos de la identidad tlaxcalteca, reconociendo que el arte textil constituye una de las expresiones más valiosas del patrimonio cultural del estado”, mencionó.

ASISTENTES ENCONTRARÁN VERDADERAS JOYAS DE LA ARTESANÍA MEXICANA

Es así que los visitantes al Festival de Artesanía y Cultura Textil de Tlaxcala encontrarán joyas de la artesanía, como el bordado de pepenado de Ixtenco, los textiles de lana que distinguen a Chiautempan, y los sarapes y gabanes creados con tintes naturales y tejidos en telares con más de un siglo de antigüedad que artesanos, como Ignacio y Pedro Netzahualcoyotl, elaboran en su natal Contla.

GRANDES MAESTROS INTERNACIONALES REUNIDOS EN TLAXCALA

Este espacio será también un diálogo con las artesanías de otras partes del país, con la participación de grandes maestros como Ana Celia Martínez Hernández, de la Ciudad de México, quien es académica en Diseño Textil y en el año 2014 obtuvo el Premio Tenerife, que es un distintivo de carácter internacional que reconoce a los investigadores en materia de arte popular, tanto de España como de los países de habla española y portuguesa.

También participa Hilan Cruz Cruz, maestro artesano de Puebla, cuyo trabajo ha llegado a las grandes pasarelas de la mano de la icónica casa de moda francesa Dior, con quien hizo una colaboración en el año 2023 gracias a la belleza y calidad de sus bordados. La presencia de Hilan en este festival será en conferencias, como “La incursión de las expresiones textiles a la moda”, que tendrá lugar el viernes 17 de octubre a las 13:00 horas.

Paulina Tejeda, de la Ciudad de México, es otra de las participantes en este festival. Paulina es especialista en teñido con tintes naturales, por lo que compartirá sus conocimientos con los asistentes a través de un taller que se llevará a cabo en el primer día de actividades, el 17 de octubre, de 15:00 a 17:00 horas. La artesana participó en la confección de prendas para la película “Pedro Páramo”

Otro de los talleres estará a cargo de la artesana Cristina Zabala Márquez, originaria de Morelos, quien compartirá un taller demostrativo de telar de cintura, en el segundo día de actividades el 18 de octubre, de 12:30 a 14:30 horas.

Además, en el mercado de artesanías del festival participará el colectivo morelense Cozamalotl Artesanías, que recientemente participó en la feria más importante de artesanía a nivel mundial, celebrada en Estados Unidos, la International Folk Art Market.

La destreza de los artífices tlaxcaltecas también será parte de las jornadas de talleres con la presencia de Rosalina Gutiérrez, proveniente de Ixtenco, quien compartirá sus saberes en el bordado con técnica de pepenado.

UNIVERSIDADES TEXTILES Y MODA DE TLAXCALA SE UNEN A ESTE FESTIVAL

Las universidades con una oferta en materia de moda y textil, como es el caso de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) , la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), así como del Colegio de Estudios Superiores Intercontinental (Cesi), son invitadas especiales en esta primera edición del festival, con la intención de reunión el talento de diseñadores tlaxcaltecas.

Su participación será en la pasarela que tendrá lugar el 18 de octubre, a partir de las 17:00 horas, donde se presentarán propuestas que fusionan la moda contemporánea con la tradición textil de Tlaxcala. Asimismo, también formarán parte diseñadores y artesanos de Contla, Xaloztoc y Chiautempan.

No sólo el arte textil será parte de este evento, también otras expresiones como la fotografía estarán presentes con la exposición “La indumentaria tradicional de México”, a cargo del fotógrafo Juan Gama, originario de Hidalgo.

Mientras que en las mesas de diálogo se abordarán temas como: “La Artesanía textil en México y su adaptación a la época contemporánea”, “La incursión de las expresiones textiles a la moda”, “De la inspiración a la apropiación cultural”, por mencionar algunas.

De esta manera, el Festival de Artesanía y Cultura Textil de Tlaxcala se perfila como un punto de encuentro para el arte, la tradición y la innovación, donde maestros artesanos, académicos y nuevas generaciones compartirán su talento y conocimientos en torno a una de las expresiones más representativas de la identidad tlaxcalteca. Más que una exhibición, este festival será un homenaje vivo al legado textil del estado y un recordatorio del valor cultural que resguardan las manos creadoras que dan vida al arte de los hilos y los telares.

La cartelera completa de actividades se encontrará disponible en las redes sociales de la Universidad San Clemente.