Video: Se pondrán cámaras de vigilancia en los mercados, indicó Pepe Chedraui

El próximo año se dignificarán estos espacios

María Tenahua

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, destacó que el próximo año dignificarán los mercados de la ciudad con paneles solares, colectores pluviales, y cámaras de videovigilancia.

Aclaró que a partir del otro año cuando se destinará presupuesto para estas labores, ya que su gobierno está enfocado en mejorar estos espacios.

Ante esto, precisó que, al contar con paneles solares y colectores pluviales tendrán agua potable para sus actividades.

Actualmente los locatarios y clientes se enfrentan a la escasez del líquido y en muchas ocasiones los sanitarios no están habilitados por esta razón.