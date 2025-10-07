Ambulantes en parquímetros afectan ventas de comercios formales: Ayala Vázquez

María Tenahua

El presidente del Consejo de Comerciantes Establecidos del Centro Histórico de la capital poblana, José Juan Ayala Vázquez, informó que la invasión de los ambulantes en los parquímetros ha afectado sus ventas en un 10 por ciento.

Debido a que el comercio informal ocupa los cajones de este sistema de estacionamiento en las calles 10 y 12 Poniente, lo que representa que los automovilistas no tengan un espacio para estacionarse.

Señaló que la presencia de los informales en las calles antes mencionadas representa una competencia desleal, lo que afecta sus ventas.

Además, dijo que, si sus clientes no tienen un lugar dónde estacionarse, ya no acuden al corazón de la ciudad a realizar sus compras.