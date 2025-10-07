La organización “Tren de Aragua” se dedica a préstamos gota a gota en Puebla: SSC

Erika Méndez
La organización delictiva “Tren de Aragua” se dedica en Puebla a los préstamos gota a gota en mercados y tianguis, reveló Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
En entrevista, dijo que también son responsables de los delitos de extorsión y robos con violencia ejecutados en la capital y municipios de la zona conurbada.
En este sentido, calificó como positiva la detención del líder del grupo criminal Nelson realizada por el gobierno federal.
