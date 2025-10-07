Fortalece Pepe Chedraui infraestructura vial en la colonia Constitución Mexicana

– _Con la pavimentación de la calle Artículo 9 – Artículo 1 se beneficia a más de 11 mil 300 habitantes de la capital_

– _“Este día, venimos a cumplir el compromiso que hicimos con ustedes, venimos a entregarles una calle totalmente nueva, funcional y segura”: Pepe Chedraui

Desde Puebla

Con una inversión total de 7 millones 553 mil 941 pesos, el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, inauguró los trabajos de pavimentación de la calle Artículo 9 – Artículo 1 en la colonia Constitución Mexicana, los cuales beneficiarán a más de 11 mil 300 habitantes de esta zona de la capital.

Con sede en la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacan, el edil mencionó que la autoridad municipal está comprometida con escuchar, atender y dar resultados. Por ello, en diferentes zonas de la capital se llevan a cabo trabajos de bacheo, pavimentación y mantenimiento vial con la finalidad de brindar vialidades optimas a las y los poblanos.

“Por años esta calle estuvo abandonada lo cual afectaba no solo la circulación vehicular, sino también la calidad de vida de quienes aquí viven y transitan diariamente. Este día, venimos a cumplir el compromiso que hicimos con ustedes, venimos a entregarles una calle totalmente nueva, funcional y segura. Seguiremos trabajando en más colonias, con el mismo empeño y responsabilidad”, destacó.

Al respecto, la secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, Zaira González Gómez señaló que el acceso equitativo a servicios, infraestructura y movilidad es un derecho y este tipo de acciones son un paso más hacia la construcción de entornos más inclusivos y accesibles para todas y todos.

“Estas obras no solo mejoran la infraestructura vial, sino que se ejecutan con perspectiva de género. Una calle en buen estado es una calle más segura para niñas, mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Además, es una forma de cerrar brechas de desigualdad que muchas veces se reflejan en el espacio público”, subrayó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos del Cabildo, Leobardo Rodríguez Juárez comentó que este tipo de obras permiten la mejora sustantiva de la calidad de vida de las personas. Por ello, se continuará en la implementación de proyectos que transformen la ciudad con visión de futuro y sentido social, porque la infraestructura también es una herramienta de justicia y bienestar.

“Desde el Cabildo, hemos trabajado de manera coordinada con la administración municipal, supervisando que este tipo de proyectos se realicen con calidad, eficiencia y transparencia, priorizando siempre el beneficio directo a la ciudadanía”, aseveró.

En su momento, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, informó que, como parte de esta obra, se intervinieron un total de 5 mil 126 metros cuadrados, a través de la construcción de banquetas con guía podotáctil para personas con discapacidad visual, rampas, guarniciones, instalación de luminarias, señalética vertical, señalética horizontal y bolardos. Además, se colocó carpeta asfáltica en 3 mil 100 metros cuadrados en un ancho de vialidad de 6.40 metros.

“Estos trabajos forman parte de nuestro compromiso continuo por modernizar y mantener la infraestructura vial, atendiendo las necesidades reales de las y los poblanos, y promoviendo espacios públicos dignos que contribuyan al desarrollo social y económico”, puntualizó.