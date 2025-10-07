Hombre asesinado a golpes en Acajete

Desde Puebla
Un hombre fue asesinado a golpes por sujetos desconocidos en Acajete.
Los hechos ocurrieron en la junta auxiliar de San Agustín Tlaxco.
Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil de Amozoc, para brindar la atencion al masculino, pero desafortunadamente, ya no contaba con signos vitales.
