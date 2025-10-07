Ayuntamiento de Puebla cerrará el año con un 8% de crecimiento en la recaudación: Héctor Cobián

María Tenahua

El tesorero municipal de Puebla, Héctor González Cobián informó que cerrarán el 2025 con una recaudación óptima, con un ocho por ciento más que el año pasado, que representa mil millones de pesos.

En este sentido, destacó que este año se implementaron diversas tecnologías para que los ciudadanos paguen sus impuestos de la forma que mejor les convenga o se les facilite.

Asimismo, agregó que, de seguir con esta dinámica, podrían superar el ocho y lograr hasta el 10 por ciento más de lo que recaudó la anterior administración en su último año.