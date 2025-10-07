Manifestantes bloquean carretera federal en Beristain en protesta contra el gobierno de Ahuazotepec

Desde Puebla

Beristain-Ahuazotepec, Pue. – Residentes de la junta auxiliar de Beristain y sus alrededores bloquearon la carretera federal en la entrada a Beristain, en protesta por la falta de respuesta del gobierno de Ahuazotepec a sus problemas.

Los ciudadanos, hartos de lo que consideran engaños constantes, decidieron tomar esta medida para exigir la intervención del gobierno estatal.

Los manifestantes denuncian numerosas quejas sin atender por el ggobierno municipal, afirman, recibe a los pobladores pero nunca resuelve sus problemas. Esta situación ha generado un creciente descontento, exacerbado por el aumento de la inseguridad y la falta de soluciones a las necesidades básicas de la población desde la llegada del actual presidente municipal.

Los inconformes han declarado que mantendrán el bloqueo hasta que tomen cartas en el asunto y envíen a un representante de Gobernación para mediar la situación y poner orden ante lo que califican como un “nefasto” actuar del presidente municipal.