Jóvenes poblanos manifiestan apoyo a Palestina y exigen romper relaciones diplomáticas con Israel

María Huerta
De nueva cuenta, cientos de estudiantes acudieron al zócalo de Puebla para manifestarse en apoyo a Palestina.
Los jóvenes poblanos y activistas se plantaron al frente del palacio municipal, ondearon banderas grandes de Palestina e insistieron que el Gobierno de México debe romper relaciones con Israel.
Antes de los gritos de manifestación por la defensa de Palestina, guardaron un minuto de silencio con el puño cerrado arriba, para recordar a todos los menores palestinos que murieron por la invasión israelí desde hace casi 2 años.
