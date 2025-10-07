Video: En presunto asalto asesinan a guardia de seguridad de empresa de monta cargas en Puebla capital

https://x.com/desachyroberto/status/1975613290085818494?s=48

Desde Puebla

En lo que puede tratarse de un asalto, un guardia de seguridad fue asesinado en las instalaciones de Clark The Forklift, empresa de monta cargas, en Calzada Zaragoza 419 (zona de los estadios) en Puebla capital.

Los reportes indican que el occiso presentaba signos de violencia.

También trasciende que se hallaron chapas forzadas y cables de cámaras cortados.