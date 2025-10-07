Suspenden clases presenciales en una escuela en Izúcar por brote de Coxsackie

Erika Méndez

En el municipio de Izúcar de Matamoros fue detectado un brote de Coxsackie, reveló el titular de la secretaría de Gobernación, Samuel Aguilar Pala.

En conferencia de prensa, dijo que la secretaría de Salud confirmó dos menores contagiados en el Centro Escolar Lázaro Cárdenas y ya fueron atendidos.

Sin embargo, la secretaría de Educación Pública (SEP) decidió tomar medidas en la institución, como la suspensión de clases presenciales y la limpieza respectiva de las instalaciones, para evitar más contagios.