Tras detención por abuso sexual a una menor de edad, Omar Bravo dejaría de ser imagen para el Mundial 2026

Juan José Frangie habló sobre las consecuencias de las acciones del ex delantero mexicano.

Las consecuencias de la situación legal en la que se encuentra el ex delantero mexicano y máximo goleador histórico de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Omar Bravo, siguen siendo anunciadas conforme se conocen detalles tras ser arrestado el pasado sábado acusado del delito de abuso sexual infantil agravado y en esta ocasión tiene relación con el rol que tiene con respecto al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026, donde aún está honrado con el rol de embajador de la sede de Guadalajara.

¿Cuál es la situación de Omar Bravo para el Mundial 2026?

Juan José Frangie, encargado de la organización de la mencionada Copa del Mundo en la sede de Guadalajara, una de las tres que tiene nuestro país junto con la Ciudad de México y de Monterrey, además de ser el actual presidente municipal de Zapopan, municipio aledaño a la capital de Jalisco y donde se encuentra el Estadio Akron, además de ser la escena de la detención del nacido en Los Mochis, Sinaloa hace hace 45 años (4 de marzo de 1980), habló de la situación del ex futbolista.

“Lo teníamos enlistado como embajador del Mundial. Todo va a determinar lo que el juez y todo el procedimiento legal determine. En caso de que sale culpable, pues se quitará de la lista”, dijo Juan José Frangie en entrevista. “Tengo una amistad con él y desgraciadamente sucede esto. Es situación de la Fiscalía que tome las medidas. Un jugador muy disciplinado, un jugador muy tranquilo que no tenía ningún vicio ni nada, una gran sorpresa y una tragedia lo que está sucediendo”.

La relación de Juan José Frangie y Omar Bravo

Juan José Frangie fue directivo de Chivas de 2005 a 2007, probablemente durante la mejor época de Omar Bravo con el Guadalajara, ya que en ese periodo ganó el torneo Apertura 2006, participó en la Copa Libertadores y fue convocado el Mundial de Alemania en ese mismo año, certamen durante el cual marcó un doblete con tantos a los minutos 28 y 76 del duelo del debut de México que le ganó 3-1 a su similar de Irán en el Estadio de la Copa del Mundo de Nuremberg.

“Omar ‘N’ jugó el Mundial de Alemania, por cierto, metió gol (en realidad metió dos) en el primer partido”, agregó Frangie. “Es una gente muy disciplinada, lo que sucedió ayer pues al que más sorpresa me causó fue a mí. En ese caso no metería yo las manos, es un asunto muy delicado y si es culpable tendrá que pagar las consecuencias”.