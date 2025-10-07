La Selección Mexicana de Béisbol va por su Mundial en 2026; ¿El objetivo? Ser campeones

EL UNIVERSAL

En marzo de 2023, México logró un sorpresivo tercer lugar en el Clásico Mundial de Beisbol. La vara quedó alta y, para la edición 2026, el objetivo es ser campeones.

Rodrigo López, expitcher y actual gerente general de la Selección Mexicana, sabe que las expectativas son altas; sin embargo, no teme al reto.

“Algo que me gusta mucho de Benjamín [Gil, el manager] es esa visión que tiene de siempre querer alzar el campeonato, en cualquier torneo que participe. El objetivo [en 2023] era trascender; ahora, el siguiente paso es llegar a esa final y levantar el título. Queremos ser la primera Selección en el beisbol en levantar un primer lugar”, declaró para EL UNIVERSAL Deportes.

A cinco meses del inicio del otro Mundial que enfrentará el deporte mexicano en 2026, López prioriza el tema interno.

“Como en el primer Clásico, las expectativas fuera del vestuario eran únicamente las de la participación, pero —desde que nos juntábamos— nosotros sabíamos el deseo de hacer cosas importantes”, agregó.

Por ahora, el 90 por ciento del róster que se tiene contemplado proviene de Grandes Ligas, pero López asegura que la Liga Mexicana, el beisbol de Asia y hasta Ligas Menores han sido monitoreadas para conformar la lista final.

“La idea es mejorar el equipo, es la tendencia en el deporte”, aseguró Rodrigo, quien confía plenamente en el talento nacional.