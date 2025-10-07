Sigue el conflicto entre supuestos invasores y la inmobiliaria VAZUR S.A. de C.V por terrenos en Azumiatla

Grupo que detenta la tierra se dice “dueño”, pero sin presentar papeles que acredite su presunta propiedad

Maricela Allende

El prolongado conflicto por la posesión de un predio entre un grupo de presuntos invasores y la empresa inmobiliaria VAZUR S.A. de C.V. continúa generando controversia.

Durante una reciente conferencia de prensa, Félix N., quien se ostenta como albacea definitivo de los terrenos en disputa, reiteró las acusaciones contra la inmobiliaria; sin embargo, dichas declaraciones han puesto de manifiesto la falta de pruebas sólidas que sustenten su versión.

Cabe recordar que en ocasiones anteriores, Félix N. se negó a proporcionar una copia de la presunta escritura de 1937, la cual, según afirma, acredita la propiedad del terreno a su favor. La ausencia de este documento y la falta de transparencia en su postura han debilitado significativamente sus señalamientos contra VAZUR S.A. de C.V.

El conflicto escaló el 23 de noviembre de 2022, cuando la empresa VAZUR presentó una denuncia por el delito de despojo de un terreno de 13 hectáreas ubicado en la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla. Posteriormente, el 10 de noviembre de 2023, el juez Enrique López Criollo ordenó la vinculación a proceso penal de Félix N. y ocho presuntos cómplices, tras la presentación de pruebas que acreditaron la propiedad de la empresa sobre el predio.

Incluso, uno de los supuestos cómplices, identificado como Isac Escalona Rojas, reconoció que el predio invadido no era de su propiedad y procedió a su restitución a la inmobiliaria VAZUR, mediante un Acuerdo Reparatorio ante el Ministerio Público, el 20 de diciembre de 2024.

La compañía inmobiliaria sustentó su titularidad mediante una escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad desde el 28 de diciembre de 2007.

Pese a que el juez ordenó la restitución provisional del terreno a favor de VAZUR S.A. de C.V., hasta la fecha la propiedad no ha sido devuelta. En al menos dos operativos realizados por la autoridad ministerial, se ha informado que no existen las condiciones para dicha restitución.