¡Toluca remonta y conquista la Campeones Cup 2025!

El Toluca escribió una noche histórica en California al vencer 3-2 al LA Galaxy en el Dignity Health Park y conquistar la Campeones Cup 2025, torneo que enfrenta a los monarcas de la Liga MX y la MLS. Los Diablos Rojos, que llegaron a estar en desventaja, lograron una remontada dramática en los minutos finales para levantar el trofeo frente a la afición angelina.

El encuentro comenzó con un Galaxy dominante, que abrió el marcador al minuto 35 con gol de Diego Fagúndez desde el manchón penal. El mismo cuadro angelino pudo ampliar la ventaja antes del descanso, pero el portero Luis García y la defensa escarlata evitaron más daño. En el complemento, el Toluca reaccionó gracias a un golazo de Nico Castro al 53’, quien con un potente disparo puso el empate momentáneo.

UN FINAL CARDÍACO EN CALIFORNIA

Cuando parecía que todo se definiría en penales, Gabriel Pec apareció al minuto 84 para devolver la ventaja al Galaxy tras aprovechar un rebote dentro del área. El 2-1 parecía definitivo, pero el cierre de partido fue digno de una final.

Primero, Franco Romero empató al 88 con un disparo fulminante que silenció el estadio. Y en tiempo de compensación, al 90+3, Federico Pereira se convirtió en el héroe escarlata al empujar el balón al fondo de las redes y consumar la remontada del Toluca.

La euforia invadió al banquillo rojo, aunque la noche tuvo también un momento de polémica, ya que el técnico Antonio Mohamed fue expulsado en el descanso por reclamar airadamente al árbitro. A pesar de la ausencia del ‘Turco’ en la segunda parte, su equipo mostró carácter y temple para dar la vuelta al marcador.

TOLUCA CONFIRMA EL PODER DE LA LIGA MX

Con este triunfo, el Toluca se suma a Tigres y León como equipos mexicanos que han ganado la Campeones Cup, reafirmando el dominio de la Liga MX sobre la MLS en esta competencia. La escuadra escarlata celebró ante miles de aficionados que viajaron desde México y dejó claro que está lista para competir internacionalmente con autoridad.

La remontada 3-2 en casa del Galaxy quedará grabada como una de las gestas más emocionantes en la historia reciente del Toluca, que levanta un título internacional más para sus vitrinas.