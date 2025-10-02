Así quedó el Grupo de México en el Mundial Sub 20, luego de empatar ante España

EL UNIVERSAL

Marruecos selló con una fecha de anticipación su paso a los Octavos de Final del Mundial Sub-20 al enlazar su segunda victoria en el Grupo C, esta vez por 1-2 sobre Brasil, que yace en el tercer puesto con un punto, misma renta de la colista España.

La Canarinha y la Roja decidirán su suerte en el torneo este sábado. España, que perdió en el debut con Marruecos, hoy igualó 2-2 con México, segundo clasificado con dos unidades.

El Tricolor, al mando de Eduardo Arce, depende de sí mismo para avanzar a la siguiente ronda como segundo lugar de su sector, solo tendría que derrotar a la escuadra africana. Si empata dependerá de los demás resultados.