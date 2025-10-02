Gael García estará en Puebla, participará en la carrera Panamericana

EL SOL DE MÉXICO

El evento será del 9 al 16 de octubre; iniciará en Chiapas y después avanzará a Oaxaca, Puebla, CDMX, Querétaro, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas

El actor, productor y director mexicano, Gael García estará visitando Puebla próximamente, tras confirmarse su participación en la Carrera Panamericana que pisará incluso el zócalo de la capital.

García Bernal estará con el equipo de Porsche, donde se le verá al volante en algunas etapas de la carrera; otra de las sorpresas para esta carrera es el piloto alemán Timo Bernhard, Campeón Mundial de Resistencia (WEC) y ganador absoluto de las 24 Horas de Le Mans.

A lo largo de sus más de 30 años de carrera, el actor ha trabajado en diferentes producciones, tales como Amores perros, Y tu mamá también, El crimen del padre Amaro, Vidas privadas, Diarios de motocicleta, Babel, Letters to Juliet, A Little Bit of Heaven y No, entre otras más.

Es de los personajes del entretenimiento más queridos en México y con gran reconocimiento a nivel internacional, como dato adicional, su voz fue utilizada para el personaje de Héctor en la animada Coco, para las versiones en inglés y español.

¿Cuándo estará en Puebla?

La carrera Panamericana se hará del 9 al 16 de octubre, iniciará en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para después irse hacia Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, Querétaro, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas.

Puebla tendrá participación el 10 y 11 de octubre. La carrera llegará desde Oaxaca, directamente a Zapotitlán Salinas y Tehuacán, como se ha hecho desde hace 37 años alrededor de las 13:40 horas el primer día.

El mismo viernes, cerca de las 16:00 horas estarán arribando al zócalo de la ciudad de Puebla. Donde se espera se realicen diferentes actividades, contando con la participación de Gael García y Timo Bernhard.

Para el sábado se ha hecho una nueva ruta, primero irán rumbo a la Laguna de Epatlán cerca de Izúcar de matamoros y luego a Tehuitzingo. Finalmente, a las 14:45 horas en San Pedro Cholula, donde se espera se tome una foto oficial.