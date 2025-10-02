Marchan y amagan con tomar la caseta México Puebla

Desde Puebla
Avanza marcha hacia las casetas de la autopista México – Puebla, podrían ser tomadas por padres de familia y personal de los CENDI de San Martín Texmelucan.
Su objetivo es tomar casetas, para protestar por el presunto mal manejo de los recursos de esta institución, que causó el despido de más de una docena del personal entre maestras y administrativo y la falta de atención a más de 280 niños de entre 1 y 12 años.
