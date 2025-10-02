Video: Caos en el bulevar 5 de Mayo tras cierre de vialidad

María Tenahua

Se encuentra cerrado el bulevar 5 de Mayo, a la altura de la Cruz Roja.

Se esperan marchas por el 2 de octubre, para recordar la masacre de los estudiantes del 68.

Lo anterior ha provocado caos vial, por ello, los automovilistas tienen que buscar vías alternas .

Ante esto, la Red Urbana de Transporte Articulado suspendió labores.