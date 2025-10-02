Video: Caos en el bulevar 5 de Mayo tras cierre de vialidad

María Tenahua
Se encuentra cerrado el bulevar 5 de Mayo, a la altura de la Cruz Roja.
Se esperan marchas por el 2 de octubre, para recordar la masacre de los estudiantes del 68.
Lo anterior ha provocado caos vial, por ello, los automovilistas tienen que buscar vías alternas .
Ante esto, la Red Urbana de Transporte Articulado suspendió labores.
You may also like
-
Marchan y amagan con tomar la caseta México Puebla
-
Lluvias y tormenta eléctrica durante la tarde-noche este jueves en Puebla capital
-
En San Pedro Cholula atrapan a dos mujeres por robo a comercio
-
Morena acelera aprobación de reforma a la Ley de Amparo
-
Asesinan en Chalco a jefe policiaco de la CDMX y lesionan a su esposa