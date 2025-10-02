Rutas del norte de la ciudad, 13 y 43 registran más robos en el transporte público: Félix Pallares

María Tenahua
Las rutas del norte de la ciudad, como las que se dirigen a la junta auxiliar de Xonacatepec, la 13 y 43, registran más robos en el transporte público, señaló el titular de la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares Miranda.
Destacó que se han efectuado 92 operativos en más de 100 rutas del servicio colectivo. 481 unidades fueron inspeccionadas, dos mil 234 personas consultadas.
Precisó que, del 23 al 29 de septiembre, se ha detenido a 15 personas por este delito, que afecta principalmente a pasajeros de las rutas antes mencionadas.
