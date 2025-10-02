ADRENALINA
- La selección de México se juega su pase a los Octavos de final del Mundial Sub-20, partido que se podrá ver por TV abierta
La selección de México se juega su boleto a los Octavos de final del Mundial Sub-20 ante Marruecos, una selección que va con paso perfecto tras vencer a España y Brasil y que ya está clasificada a la siguiente ronda. El partido se podrá ver por TV abierta en nuestro país.
Día: sábado 4 de octubre.
Hora: 2 de la tarde, tiempo de la CDMX.
Estadio: Elías Figueroa Brander (Valparaíso).
¿DÓNDE VER MÉXICO VS MARRUECOS, MUNDIAL SUB-20?
– Canal 9.
TUDN.
– Vix.
– FIFA+.
México marcha en el segundo sitio del Grupo C con dos unidades, sector donde Marruecos es líder con 6 puntos. Brasil es tercero con un punto, mismos que España.
La selección marroquí es una de las que mejor despliega su futbol. Venció 2-0 a España y 1-2 a Brasil.
Para los dirigidos por Eduardo Arce sería primordial la victoria para no complicar su pase. De hacerlo llegaría a cinco puntos y accedería a Octavos de final como segundo del Grupo C.
En caso de la igualada con Marruecos, el Tricolor deberá estar pendiente del resultado entre Brasil y España (jugarán a la misma hora), además de otros partidos para ver si accede como uno de los cuatro mejores tercero lugares.
