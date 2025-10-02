CSP exige repatriación inmediata de mexicanos detenidos por Israel en Sumud Flotilla

LA JORNADA

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que son seis los mexicanos detenidos por fuerzas armadas de Israel cuando viajaban en la Global Sumud Flotilla y exigió su repatriación inmediata. Señaló que se encuentran en el puerto de Ashdod y su gobierno ha enviado hasta ahora cuatro notas diplomáticas para exigir su seguridad física integral y repatriación inmediata.

Asimismo, demandó que llegue la ayuda humanitaria “y se detenga este acoso en Gaza”.

Detalló que a los connacionales “tienen que entregarlos de inmediato porque no cometieron ningún delito. Tienen que ser repatriados de inmediato.

Explicó que la primera nota diplomática al gobierno de Israel “fue para solicitar las garantías físicas de nuestros connacionales; la segunda fue antes de ayer, adelantándonos para solicitar la razón de por qué serían interceptados.

“Una vez que ayer que supimos que habían sido interceptados, (otra nota diplomática) para exigir la seguridad física integral de nuestros connacionales y después hubo una cuarta para la repatriación inmediata de nuestros hermanos mexicanos y mexicanas”.

Sabemos, sostuvo, que “estos seis compañeros en este momento están en el puerto de Ashdod. “Todavía no ha podido entrar el apoyo consular; dicen las autoridades israelíes que los van a llevar los van a llevar a un centro de detención. Está nuestro consulado ahí para poderlos apoyar en lo que se requiera y exigiendo que de inmediato sean repatriados”.

Estamos “en contra de esta situación; la ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza y nuestros hermanos mexicanos, todos, pero en particular los connacionales, pues tienen que ser repatriados de manera inmediata porque no cometieron ningún delito”.

Obviamente, resaltó, no estamos de acuerdo con esto que hizo el Estado de Israel y tiene que llegar ayuda humanitaria a Gaza”.

Manifestó que “fuimos de los primeros países que presentamos una denuncia en La Haya, antes que muchísimos países; todavía estaba el presidente (Andrés Manuel) López Obrador cuando se presentó esta denuncia” y se le da seguimiento.

En la mañanera del pueblo citó los nombres de los mexicanos detenidos: Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledesma Arronte, Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano, Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, Miriam Moreno Sánchez y Diego Vázquez Galindo.